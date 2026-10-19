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        Ulaş'ta BBP İlçe Başkanlığına Erdoğdu seçildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde BBP İlçe Başkanlığı'na Abdurrahman Erdoğdu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:23 Güncelleme:
        Ulaş'ta BBP İlçe Başkanlığına Erdoğdu seçildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde BBP İlçe Başkanlığı'na Abdurrahman Erdoğdu seçildi.

        Ulaş Gölü Mesire Alanı'ndaki kıl çadırda düzenlenen kongrede konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.

        Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Uzun, Erdoğdu ve yönetimine başarı diledi.

        BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer ise kongrenin ilçeye ve teşkilatlarına hayırlı olmasını temenni etti.

        Erdoğdu da birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile ayırmadan kayırmadan birlikte yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini ifade etti.

        Kongreye, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, BBP İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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        Tek listeyle gidilen kongrede BBP Ulaş İlçe Başkanlığı'na Abdurrahman Erdoğdu seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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