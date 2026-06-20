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        Ulaş'ta kilit parke taşı çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Ulaş'ta kilit parke taşı çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye Başkanı Turan İlbey, Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.


        Başkan İlbey, hemşerilerinin daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanına kavuşması için ekiplerin sahada özveriyle çalıştığını söyledi.


        Ulaş'ın her mahallesinde eşit hizmet anlayışıyla çalışmaların devam ettiğini belirten İlbey, "Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ve edecek. Modern ve çağdaş bir Ulaş için emek ve gayret gösteren bütün personelimize ve destekleriyle bize güç veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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