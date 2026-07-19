Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü

        Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği kırmızı-beyazlı takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği kırmızı-beyazlı takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü.

        Ziya Erdal, AA muhabirine, ilk olarak 2006 yılında Sivasspor PAF takımına geldiğini, 2 yıl burada forma giydikten sonra Kırşehirspor ve Anadolu Üsküdar'a kiralık olarak gittiğini söyledi.

        A takıma 2010 yılında tekrar geldiğini ve 2025 yılına kadar da düzenli olarak Sivasspor formasını onurla ve gururla taşıdığını dile getiren Erdal, "Sivasspor'a ilk adımı attığımda hayalleri olan genç bir sporcuydum. 17 yıl geçti bu süreçte. Bu 15 yıllık profesyonellik sürecinde başarılı ve başarısız geçen zamanlar oldu. Her zaman mücadele etmeyi denedim. Güzel izler bıraktığımı, güzel zamanlarda oynadığımı düşünüyorum. Bu süreç böyle bugüne kadar geldi. Şu anda da farklı bir kulvardayız." diye konuştu.

        Erdal, bu görevi kendisine layık gören kulüp başkanı Burak Özçoban ve teknik direktör İsmet Taşdemir'e teşekkür etti.

        Kendisinde her zaman ayrı yeri olan Mecnun Otyakmaz'a, Bahattin Eken'e ve Erdal Sarılar'a da teşekkür eden Erdal, şöyle devam etti:

        "Beni ilk aradıklarında gerçekten mutlu oldum, çok sevindim. Çünkü en çok istediğim şey Sivasspor'da futbol oynamak ve sonra da bu takıma hoca olabilmekti. Tabii bugün hoca olduysam, geçen 17 yılın değerli olduğunu ve altyapısını o zaman yaptığımı düşünüyorum. Özellikle de son 5-6 yıldır antrenman metotlarını ve idman detaylarını araştırarak kendim hazırlanmaya çalıştım. Bugün de 'Bismillah' dedik. İnşallah İsmet hocamızın da tecrübesinden yararlanarak, onun liderliğinde kendimi geliştirmeye devam edeceğim."




        - "İnşallah Sivasspor'u hak ettiği yere taşırız"

        Erdal, saha içindeki pratik uygulamaları öğrenmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Ondan sonra da yavaş yavaş inşallah nasip olursa bir gün bu takımın hocalığını yapmak istiyorum. Bu 17 yıllık süreçte de bana desteklerini esirgemeyen tüm Sivasspor taraftarlarına şükranlarımı sunuyorum. Onlarsız hem bireysel anlamda hem takım anlamında bir hiçiz. Sivasspor'un gerçek sahibi gerçekten de taraftarlardır. Sivasspor 1-2 yıldır sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Hiçbir zaman Sivasspor'un durumunu gözetmeksizin bu camiaya hizmet etmek istiyorum. Gel dediler, ben de geldim. Burak başkanla, İsmet hocamızla bu sene iyi bir performans göstereceğiz. İnşallah Sivasspor'u hak ettiği yere taşırız. Bu takım herkesin takımı. Sivas'ın en büyük marka değeri Sivasspor diyoruz. İlk önce taraftarlarımıza, camiamıza birlik ve beraberlik çağrısında bulunmak istiyorum. Kenetlendikten sonra sahada her şeyi başarırız."




        - "Hocalık çok farklı bir kulvar"

        Ziya Erdal, birlikte futbol oynadığı arkadaşlarıyla çalışmanın ayrı heyecanını yaşadığını dile getirdi.

        İdman dışında arkadaşlarıyla sürekli futbol konuştuklarını anlatan Erdal, "Onlar da bana gerçekten hocalık yapabileceğimi söylüyorlar. Bu çok değerli bir şey çünkü onlar tarafından böyle düşünülmek insanın hoşuna gidiyor. Hocalık dediğim gibi çok farklı bir kulvar, inşallah bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Biraz geç kaldık tabii bu süreçte ama çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Transfer tahtamız şu anda maalesef kapalı ama gerekli kişiler, gerekli önlemleri alacaktır. Sıkıntılı bir süreç geçti ama şu anda iyiye giden bir gidişat var. Bir ve beraber olursak Sivasspor'u güzel günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz

        Benzer Haberler

        Sivas'ta dağ engereğinin yuvasına giren fareye saldırması kameraya yansıdı
        Sivas'ta dağ engereğinin yuvasına giren fareye saldırması kameraya yansıdı
        Sivasspor'da Kimpioka'nın sözleşmesi feshedildi
        Sivasspor'da Kimpioka'nın sözleşmesi feshedildi
        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
        Sivas'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
        Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada
        Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada