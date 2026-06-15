60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali 2,5 milyondan fazla kişiyi ağırladı

​​​​​​​Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'ni 2,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 gün süren festivalde konserler, spor etkinlikleri, kültürel programlar ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.



Festival boyunca 2,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Nallar, etkinliğin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.



Festivalin Süleymanpaşa tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçtiğini belirten Nallar, şunları kaydetti:



"Festival süresince görev yapan belediye personelimize, emniyet güçlerimize, katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle festivalimizi sorunsuz şekilde tamamladık. Gelecek yıl düzenlenecek 61. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz."







