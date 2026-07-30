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        Balıkçılar bereketli bir sezon umuyor

        Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onarmaya başlayan balıkçılar, bu yıl palamut avının bereketli geçmesini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Balıkçılar bereketli bir sezon umuyor

        Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onarmaya başlayan balıkçılar, bu yıl palamut avının bereketli geçmesini bekliyor.

        Balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların yeni sezon öncesinde tatlı bir heyecan yaşadığını söyledi.

        Teknelerin bakım ve onarımlarının, ağların ise son kontrollerinin yapıldığını belirten Pehlivanoğlu, balıkçıların yeni sezona palamut umuduyla hazırlandığını ifade etti.

        Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet de her yeni av sezonunun kendileri için yeni bir heyecan anlamına geldiğini dile getirdi.

        Sezon öncesinde tayfaların Ordu ve Bartın gibi illerden Tekirdağ'a gelmeye başladığını anlatan Şeremet, hazırlıkların yoğun tempoda sürdüğünü söyledi.


        Şeremet, Karadeniz'den gelen gözlem ve bilgiler doğrultusunda palamudun bol olacağına inandıklarını dile getirdi.

        Herkes için bereketli bir sezon olmasını dileyen Şeremet, şunları kaydetti:

        "Bu, bizim için farklı bir sezon olacak. Karadeniz'de palamut açısından çok olumlu gelişmeler var. Anaç balıkların havyar tuttuğunu görüyoruz. Yaklaşık 40 yıllık meslek hayatımda ilk kez bu kadar bereketli bir sezon beklentisi oluştu. Sadece palamut değil, denizde birçok balık türünün yavrusunu görmek mümkün. Sardalyadan hamsiye, palamuttan diğer türlere kadar denizde canlılık var. Bu da yeni sezon için umut veriyor. Kazasız, belasız ve bol avlı bir sezon geçirmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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