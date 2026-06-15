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        ÇEF 2026 Balkan İş Forumu'nda tanıtıldı

        Bulgaristan'da düzenlenen Balkan İş Forumu'nda Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın (ÇEF 2026) tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:29 Güncelleme:
        ÇEF 2026 Balkan İş Forumu'nda tanıtıldı

        Bulgaristan'da düzenlenen Balkan İş Forumu'nda Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın (ÇEF 2026) tanıtımı yapıldı.

        Çerkezköy Ticaret Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, programda "Teknoloji ve Yapay Zekanın Ekonomik Büyüme ve Rekabet Gücüne Etkileri", "Ulaşım, Lojistik ve Endüstriyel Sistemler" ile "Balkan İş Birliği" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

        Balkan İş Birliği panelinde konuşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

        Çetin, Balkan coğrafyasının ticaret, sanayi ve yatırım alanlarında önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

        Konuşmasında Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na da değinen Çetin, fuarın sanayiciler, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren önemli organizasyonlardan biri haline geldiğini aktardı.

        Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek ÇEF 2026'nın uluslararası katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Çetin, Balkan ülkeleri başta olmak üzere tüm paydaşları fuara davet etti.

        Programa, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Yatırım ve Endüstri Bakanı Aleksandar Pulev, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bansko Belediye Başkanı Stoycho Banenski, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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