GÜNCELLEME - Tekirdağ'da çarptığı çocuklardan birinin ölümüne neden olan kargo aracı sürücüsü tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kargo aracıyla çarptığı çocuklardan birinin yaşamını yitirmesine, diğerinin ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.



Fatih Mahallesi'nde K.U. idaresindeki bir kargo firmasına ait araç iki çocuğa çarptı.



Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından Muratlı Devlet Hastanesine götürüldü.



Buradaki ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki A.Y. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, 3 yaşındaki M.K.Y. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



A.Y. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tedavisi süren M.K.Y'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazanın ardından K.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen sürücü K.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

























