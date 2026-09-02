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        Hayrabolu'da sigarayı bırakmak isteyenlere mobil destek

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara mobil araçla danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Hayrabolu'da sigarayı bırakmak isteyenlere mobil destek

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara mobil araçla danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor.

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Mobil Sigara Bırakma Aracı, ilçede vatandaşlara hizmet veriyor.

        Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde sürdürülen uygulamada, sigarayı bırakmak isteyenlere süreç hakkında bilgilendirme yapılırken, danışmanlık ve destek hizmetleri de ücretsiz sağlanıyor.

        Vatandaşlar ayrıca Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğine başvurarak sigarayı bırakma konusunda destek alabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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