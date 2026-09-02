Hayrabolu'da sigarayı bırakmak isteyenlere mobil destek

Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde sürdürülen uygulamada, sigarayı bırakmak isteyenlere süreç hakkında bilgilendirme yapılırken, danışmanlık ve destek hizmetleri de ücretsiz sağlanıyor.

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