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        Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sarılar Mahallesi yakınlarında Serkan Ç. idaresindeki 59 ANT 002 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Havva Seyhan A. yönetimindeki 34 TU 1245 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Enes A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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