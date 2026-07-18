Milli serbest dalışçı ilk dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki milli sporcu Kardelen Çarpar, ilk kez katıldığı Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğine ulaştı.



Geçen yıl arkadaşının tavsiyesiyle serbest dalışa başlayan Kardelen, nisan ayında Tekirdağ'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.



Bu dereceleriyle milli takıma seçilen Kardelen, geçen ay Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.



Kardelen Çarpar, ilk kez mücadele ettiği dünya şampiyonasında nefes tutma branşında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.









- "Önemli tecrübe oldu"



Milli sporcu Kardelen Çarpar, AA muhabirine, milli takımla ilk kez uluslararası bir organizasyonda yarışmanın heyecanını yaşadığını söyledi.



Şampiyona sürecinin kendisi için hem stresli hem de unutulmaz olduğunu belirten Kardelen, "Türkiye şampiyonasında elde ettiğim derecelerle milli takıma seçildim. Bu süreç benim için oldukça heyecan verici olduğu kadar stresliydi. Ancak orada kurduğum yeni arkadaşlıklar ve edindiğim deneyimler, süreci çok daha keyifli ve unutulmaz hale getirdi." dedi.



Kardelen Çarpar, dünya şampiyonasının kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını ifade etti.









- "Emeklerimin karşılığını aldım"



Dünya ikinciliğinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Kardelen, şunları kaydetti:



"Kendimle gurur duyuyorum çünkü bu başarı için çok emek verdim, çok çalıştım. Verdiğim emeğin karşılığını almak benim için gerçekten çok değerliydi. Ülkemi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak ise tarif edilmesi zor, çok özel bir duyguydu."



Bu başarının kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Kardelen Çarpar, milli takım kariyerini sürdürmek ve yeni başarılar elde etmek istediğini belirtti.



Milli takım antrenörü Sertan Aydın da sporcusunun kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi.



Kardelen'in ilk kez bir dünya şampiyonasında mücadele ettiğini aktaran Aydın, "İlk kez katılmasına rağmen çok güzel mücadele etti. Bu önemli organizasyonda kürsüde yer alması çok değerliydi. Emeklerinin karşılığını alması ve ülkemizin bayrağını dalgalandırması bizim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.



