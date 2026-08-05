Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Milli yelkenci Barut'un yeni hedefi Avrupa takım şampiyonluğu

        Milli yelkenci Barut'un yeni hedefi Avrupa takım şampiyonluğu

        Tekirdağlı milli yelkenci Ahmet Arel Barut, Polonya'da elde ettiği başarının ardından gözünü Avrupa Takım Şampiyonası'na çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Milli yelkenci Barut'un yeni hedefi Avrupa takım şampiyonluğu

        Tekirdağlı milli yelkenci Ahmet Arel Barut, Polonya’da elde ettiği başarının ardından gözünü Avrupa Takım Şampiyonası’na çevirdi.

        Polonya’nın Gdynia kentinde 24-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2026 Optimist Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 13 yaşındaki Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcusu, erkekler kategorisinde yarışan 170 sporcu arasında Avrupa dördüncüsü oldu.

        Yaklaşık 7 yıldır yelken sporu yapan Barut, AA muhabirine, elde ettiği derecenin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

        Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirten Barut, "Bu benim için gurur verici bir başarıydı. Türk bayrağını en yükseklerde görmek beni mutlu etti." dedi.

        Ekim ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Takım Şampiyonası'na hazırlandıklarını ifade eden Barut, milli takıma seçilerek organizasyonda şampiyonluk yaşamak istediğini dile getirdi.

        Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel de Barut'un Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, Türk Milli Takımı’nın organizasyonda Avrupa’nın en iyi ikinci takımı olduğunu söyledi.

        Uzel, "Sporcularımız bayrağımızı gururla temsil etti. İstiklal Marşı’mızı söylediler. Onur duyduk." ifadelerini kullandı.

        Avrupa Takım Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğünü belirten Uzel, güçlü rakiplere rağmen Türkiye’nin organizasyonun favorileri arasında yer aldığını, hedeflerinin ise Avrupa şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ il genelinde vektörlere karşı mücadele çalışmaları
        Tekirdağ il genelinde vektörlere karşı mücadele çalışmaları
        Tekirdağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da hayırsever desteğiyle spor salonu yapılacak
        Tekirdağ'da hayırsever desteğiyle spor salonu yapılacak
        Yayalara yol veren polis aracına otomobil çarptı: 1 polis yaralı
        Yayalara yol veren polis aracına otomobil çarptı: 1 polis yaralı