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        Polislerden yolda kalan sürücüye destek

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavşakta arızalanarak yolda kalan bir otomobil, görevli polis ekiplerinin yardımıyla güvenli alana çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Polislerden yolda kalan sürücüye destek

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavşakta arızalanarak yolda kalan bir otomobil, görevli polis ekiplerinin yardımıyla güvenli alana çekildi.

        Önerler Mahallesi’ndeki Ağır Bakım Işıklı Kavşağı'nda bekleyen bir otomobil arızalanınca sürücüsü yolda kaldı.

        Bu sırada bölgeden geçen Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, durumu fark ederek sürücünün yardımına koştu.

        Polis memurları, arızalanan otomobili iterek yol kenarında güvenli bir noktaya aldı. Böylece hem trafik akışının aksamaması sağlandı hem de olası bir kazanın önüne geçildi.

        Polis ekiplerinin örnek davranışı çevredeki sürücüler tarafından alkışlanarak takdir edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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