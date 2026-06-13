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        Tekirdağ fotoğrafları sergisi açıldı

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ Fotoğraf Derneği tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Tekirdağ fotoğrafları sergisi açıldı

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ Fotoğraf Derneği tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

        Festival etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergide, dernek üyesi fotoğraf sanatçılarının eserleri beğeniye sunuldu.

        Serginin açılışını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar gerçekleştirdi.

        Açılışın ardından Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, sergide yer alan fotoğraflar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Üzmezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğraf sanatı aracılığıyla kentin tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi.

        Tekirdağ'ın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini objektiflerine yansıttıklarını belirten Üzmezoğlu, "Kentimizin sahip olduğu değerleri fotoğraf aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Fotoğraf sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bu sergiyle Tekirdağ'ın güzelliklerini ziyaretçilerle buluşturuyoruz." dedi.

        Sergi, festival süresince ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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