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        Tekirdağ NKÜ Hastanesi'nde ameliyat sayısı yüzde 40 arttı

        –Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi'nde yapılan altyapı ve kapasite artırımı çalışmaları sayesinde ameliyat sayısında yaklaşık yüzde 40 artış sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Tekirdağ NKÜ Hastanesi'nde ameliyat sayısı yüzde 40 arttı

        –Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi'nde yapılan altyapı ve kapasite artırımı çalışmaları sayesinde ameliyat sayısında yaklaşık yüzde 40 artış sağlandı.

        NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, hastanede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyathanede kapsamlı yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        Ameliyathanede aktif olarak kullanılan masa sayısının 10'dan 15'e çıkarıldığını belirten Yıldırım, bu artışın ameliyathane kapasitesini önemli ölçüde yükselttiğini ifade etti.

        Yıldırım, masa sayısındaki yüzde 50'lik artışın hasta hizmetlerine de yansıdığını aktararak, "Daha önce aylık yaklaşık 1000 hastaya ameliyat hizmeti verirken, bugün bu sayı 1400'lere ulaştı. Bu da ameliyat edilen hasta sayısında yaklaşık yüzde 40'lık artış anlamına geliyor." dedi.

        Yapılan çalışmaların kentteki sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayan Yıldırım, "Ameliyathanenin bulunduğu alanda anjiyo ünitesinin yenilendi. Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinin modernize edildi ve yeni bir anjiyo servisi hizmete alındı." diye konuştu.

        Yıldırım, kapasite artışı sayesinde ameliyat sırası bekleyen hastaların mağduriyetlerinin azaltıldığını belirterek, 2026'nın kalan bölümünde ve 2027 yılında ameliyat hizmetlerini daha hızlı ve etkin şekilde sunmayı hedeflediklerini ifade etti.



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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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