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        Tekirdağ Şehir Hastanesinde değerlendirme toplantısı yapıldı

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Tekirdağ Şehir Hastanesinde değerlendirme toplantısı yapıldı

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tüm meslek gruplarından personelin katılımıyla düzenlenen toplantıya Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve hastane yöneticileri de katıldı.

        Aylık olarak gerçekleştirilen toplantıda çalışanlar, görüş, öneri ve taleplerini yöneticilere doğrudan iletme fırsatı buldu.

        Toplantıda çalışma süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, kurum içi iletişimin ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

        Çalışanlardan gelen geri bildirimlerin değerlendirildiği toplantıda, hizmet kalitesinin artırılması ve çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

        Tabakoğlu, çalışan memnuniyetinin sağlık hizmetlerinin kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirterek, personelin görüş ve önerilerinin önem taşıdığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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