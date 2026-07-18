Tekirdağ Valisi Soytürk aşure programına katıldı

Tekirdağ'da Ben Senim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi.



Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı.



Vali Soytürk, Dernek Başkanı Şaziment Akkuş ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.



Ardından, vatandaşlara aşure ikram edildi.



Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

