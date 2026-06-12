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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 41 tonu aşkın kaçak tütün ele geçirildi

        Tekirdağ'da 41 tonu aşkın kaçak tütün ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 41 ton 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 41 tonu aşkın kaçak tütün ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 41 ton 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir iş yerinde kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İş yerinde yapılan aramada, 41 ton 330 kilogram kaçak tütün bulundu.


        İş yeri sahibi H.E.K. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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