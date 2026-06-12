Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 59 kiraz fidanı toprakla buluştu

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında 59 kiraz fidanı toprakla buluşturuldu.



Selvi Ağça Kızılay Anaokulunda, Süleymanpaşa Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince kiraz fidanı dikim etkinliği gerçekleştirildi.



Program, öğrencilerin hazırladığı dans gösterisiyle başladı. Gösterilerin ardından öğrenciler ve protokol üyeleri okul bahçesinde kiraz fidanlarını dikti.



Ardından öğrencilerin dikilen fidanlara can suyu verdi.



Etkinlik kapsamında farklı okullarda da fidan dikimlerinin devam edeceği ve toplam 300 kiraz fidanı toprakla buluşturulacak.



Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, burada yaptığı konuşmada, kiraz fidanı dikim etkinliğinin festival kapsamında ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.



Etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Utku, bundan sonraki yıllarda da her festival döneminde fidan dikim çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.







