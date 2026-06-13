Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali sürüyor

        Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali sürüyor

        Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali'nin üçüncü gününde müzik grubu Kolpa ile sanatçı Buray sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 23:42 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali sürüyor

        Tekirdağ’da 60. Uluslararası Kiraz Festivali’nin üçüncü gününde müzik grubu Kolpa ile sanatçı Buray sahne aldı.

        Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında ilk olarak Kolpa konser verdi. Grup, seslendirdiği sevilen şarkılarla festivale katılanlara keyifli anlar yaşattı. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

        Kolpa'nın ardından sahneye çıkan Buray da repertuvarındaki sevilen eserleri seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusuna ortak oldu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konserlerin ardından yaptığı konuşmada festivalin yoğun katılımla sürdüğünü belirterek, etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

        Nallar, gece sonunda Kolpa grubu üyeleri ile Buray’a çiçek ve kiraz takdim etti.


        60.⁠ Uluslararası Kiraz Festivali yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Arhavi'de kahreden olay
        Arhavi'de kahreden olay
        D-100’de bıçaklı panik
        D-100’de bıçaklı panik
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çöp döküm sahasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
        Tekirdağ'da çöp döküm sahasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Tekirdağ'da "60. Uluslararası Kiraz Festivali"nde yüzme yarışı yapıldı
        Tekirdağ'da "60. Uluslararası Kiraz Festivali"nde yüzme yarışı yapıldı
        60. Uluslarası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde kulaç ve yelken mücadelesi 21 y...
        60. Uluslarası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde kulaç ve yelken mücadelesi 21 y...
        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Rakoczi Kupası Yelken Yarışl...
        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Rakoczi Kupası Yelken Yarışl...
        Tekirdağ'da ev yangını
        Tekirdağ'da ev yangını