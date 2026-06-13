Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "60. Uluslararası Kiraz Festivali"nde yüzme yarışı yapıldı

        Tekirdağ'da "60. Uluslararası Kiraz Festivali"nde yüzme yarışı yapıldı

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yüzme yarışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "60. Uluslararası Kiraz Festivali"nde yüzme yarışı yapıldı

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yüzme yarışı gerçekleştirildi.

        Alkaya sahilinden denize giren 60 sporcu, Rumeli İskelesi'ne ulaşmak için 5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

        Yaklaşık 3 saat süren yarışta, parkuru ilk tamamlayan 62 yaşındaki Yüksel Sönmez birinci oldu.

        Düzenlenen törende Sönmez'e madalya verilirken, yarışmaya katılan diğer yüzücülere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yüzme yarışının festivale ayrı bir renk kattığını belirterek tüm sporcuları gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

        Yarışmanın ardından yüzücüler, Türk ve Macar bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!
        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek

        Benzer Haberler

        60. Uluslarası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde kulaç ve yelken mücadelesi 21 y...
        60. Uluslarası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde kulaç ve yelken mücadelesi 21 y...
        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Rakoczi Kupası Yelken Yarışl...
        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Rakoczi Kupası Yelken Yarışl...
        Tekirdağ'da ev yangını
        Tekirdağ'da ev yangını
        Tekirdağ fotoğrafları sergisi açıldı
        Tekirdağ fotoğrafları sergisi açıldı
        60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Poizi ve Özbey rüzgarı esti
        60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Poizi ve Özbey rüzgarı esti
        Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde Poizi ve Merve Özbey, sahne aldı
        Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde Poizi ve Merve Özbey, sahne aldı