Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yüzme yarışı gerçekleştirildi.



Alkaya sahilinden denize giren 60 sporcu, Rumeli İskelesi'ne ulaşmak için 5 kilometrelik parkurda mücadele etti.



Yaklaşık 3 saat süren yarışta, parkuru ilk tamamlayan 62 yaşındaki Yüksel Sönmez birinci oldu.



Düzenlenen törende Sönmez'e madalya verilirken, yarışmaya katılan diğer yüzücülere de çeşitli hediyeler takdim edildi.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yüzme yarışının festivale ayrı bir renk kattığını belirterek tüm sporcuları gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.



Yarışmanın ardından yüzücüler, Türk ve Macar bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

