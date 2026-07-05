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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

        Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Beyazıt Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu bulundu

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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