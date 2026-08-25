Tekirdağ'da Bağ Bozumu Şenliği düzenlenecek
Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Bağ Bozumu Şenliği gerçekleştirilecek.
Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Bağ Bozumu Şenliği gerçekleştirilecek.
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek şenlik, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yapılacak.
Etkinlik, açılış ve sergi ziyaretleriyle başlayacak. Protokol konuşmalarının yapılacağı programda, bağ bozumu gerçekleştirilecek.
Şenlik, bağ bozumu sonrası düzenlenecek ikram ve konser programıyla sona erecek.
Şenliğin, Tekirdağ'ın bağcılık kültürünün tanıtılması ve yaşatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
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