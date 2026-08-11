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        Tekirdağ'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Cemaliye Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Y, tabancayla bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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