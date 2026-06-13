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        Tekirdağ'da çöp döküm sahasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp döküm sahasında yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 21:33 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çöp döküm sahasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp döküm sahasında yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

        Tekirdağ yolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan çöp döküm sahasında poşet içerisinde hareketsiz halde bebek gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yeni doğduğu değerlendirilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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