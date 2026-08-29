Tekirdağ'da denizde 2 yunus görüntülendi
Tekirdağ'da deniz yüzeyine çıkan 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 29.08.2026 - 09:56 Güncelleme:
Tekirdağ'da deniz yüzeyine çıkan 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Altınova Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, Marmara Denizi açıklarında gördükleri 2 yunusu, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
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