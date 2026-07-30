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        Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bugün yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bugün yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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