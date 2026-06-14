Tekirdağ'da devrilen otomobildeki çift yaralandı

Tekirdağ'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 gün sonra düğün yapacak çift yaralandı. O.E'nin kullandığı 59 ZZ 288 plakalı otomobil İstanbul Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve eşi G.E. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. G.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Çiftin geçen hafta nikahının kıyıldığı, 19 Haziran'da ise düğün töreninin olduğu öğrenildi.

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