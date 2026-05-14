Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücüye 300 bin 654 lira ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 300 bin 654 lira idari para cezası uygulandı.



Çorlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince yapılan rutin denetimlerde, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta şüpheli bir araç durdurulmak istendi.



Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, önce araçla bir süre sonra da otomobili terk edip yaya olarak kaçtı.



Ekipler, kaçan sürücünün kimliğini tespit etti.



Araç, bulunduğu yerden yediemin parkına kaldırıldı.



Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 300 bin 654 lira idari para cezası uygulandı.



