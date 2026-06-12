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        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde 3 ton kiraz dağıtıldı

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında vatandaşlara 3 ton kiraz ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 18:04 Güncelleme:
        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde 3 ton kiraz dağıtıldı

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında vatandaşlara 3 ton kiraz ikram edildi.

        Festival etkinlikleri çerçevesinde sahil dolgu alanda düzenlenen programda, vatandaşlara ücretsiz kiraz dağıtıldı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, vatandaşlara kiraz ikram etti.

        Etkinlikte kiraz ve ayçiçeği kostümü giyen görevliler de vatandaşlara kiraz dağıtarak festivale renk kattı.

        Nallar, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin coşkuyla devam ettiğini belirterek Tekirdağ'ın simgelerinden biri olan kirazın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlara kiraz ikram ettiklerini söyledi.

        Vatandaşlar da etkinliğe ilgi göstererek dağıtılan kirazlardan aldı.

        Festival çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle pazar gününe devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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