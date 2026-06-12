Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde 3 ton kiraz dağıtıldı

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında vatandaşlara 3 ton kiraz ikram edildi.



Festival etkinlikleri çerçevesinde sahil dolgu alanda düzenlenen programda, vatandaşlara ücretsiz kiraz dağıtıldı.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, vatandaşlara kiraz ikram etti.



Etkinlikte kiraz ve ayçiçeği kostümü giyen görevliler de vatandaşlara kiraz dağıtarak festivale renk kattı.



Nallar, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin coşkuyla devam ettiğini belirterek Tekirdağ'ın simgelerinden biri olan kirazın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlara kiraz ikram ettiklerini söyledi.



Vatandaşlar da etkinliğe ilgi göstererek dağıtılan kirazlardan aldı.



Festival çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle pazar gününe devam edecek.



