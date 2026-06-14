Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde kirazlı lezzetler yarıştırıldı

Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında kirazlı yemek, tatlı ve hamur işi yarışması gerçekleştirildi.



Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen yarışmaya 45 kadın katıldı.



Katılımcılar tarafından hazırlanan kirazlı yemekler, tatlılar ve hamur işleri jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.



Lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre yapılan değerlendirmede dereceye giren isimler belirlendi.



Yarışmada kirazlı yemek kategorisinde Pelin Toprakal, kirazlı hamur işi kategorisinde Hatice Karasu, kirazlı tatlı kategorisinde ise Sude Üstünoğlu birinciliği elde etti.



Kazananlara para ödülü verildi.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yarışma sonunda yaptığı konuşmada, festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Kirazın Tekirdağ'ın simge ürünlerinden biri olduğunu belirten Nallar, festival aracılığıyla ürünün tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.



Kirazlı yemek kategorisinde birinci olan Pelin Toprakal ise yarışma için ilk kez kirazlı bir yemek hazırladığını belirterek, elde ettiği dereceden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

