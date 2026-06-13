Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Rakoczi Kupası Yelken Yarışları yapıldı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında yelken yarışı yapıldı.



Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi adına düzenlenen Rakoczi Kupası Yelken Yarışları'na 21 sporcu katıldı.



Rumeli İskelesi önünden Marmara Denizi'ne açılan yelkenciler, madalya için kıyasıya mücadele etti.





Yarışların sonunda Ahmet Arel Barut birinci, Rüzgar Uzel ikinci, Mehmet Maçin üçüncü oldu.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü gününde sportif etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yelkencilerin kısasıya mücadele ettiğini ifade eden Nallar, Macar prensi Ferenc Rakoczi adına düzenlenen yarışlarının geleneksel hale geldiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Nallar ve protokol üyeleri sporculara madalya verdi.



