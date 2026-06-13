Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Rakoczi Kupası Yelken Yarışları yapıldı

        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Rakoczi Kupası Yelken Yarışları yapıldı

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında yelken yarışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Rakoczi Kupası Yelken Yarışları yapıldı

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında yelken yarışı yapıldı.

        Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi adına düzenlenen Rakoczi Kupası Yelken Yarışları'na 21 sporcu katıldı.

        Rumeli İskelesi önünden Marmara Denizi'ne açılan yelkenciler, madalya için kıyasıya mücadele etti.


        Yarışların sonunda Ahmet Arel Barut birinci, Rüzgar Uzel ikinci, Mehmet Maçin üçüncü oldu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü gününde sportif etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yelkencilerin kısasıya mücadele ettiğini ifade eden Nallar, Macar prensi Ferenc Rakoczi adına düzenlenen yarışlarının geleneksel hale geldiğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Nallar ve protokol üyeleri sporculara madalya verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!
        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        O anlar kamerada... Yolunu kesip demir çubukla dövdü! Kuzen kâbusu!
        O anlar kamerada... Yolunu kesip demir çubukla dövdü! Kuzen kâbusu!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da ev yangını
        Tekirdağ'da ev yangını
        Tekirdağ fotoğrafları sergisi açıldı
        Tekirdağ fotoğrafları sergisi açıldı
        60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Poizi ve Özbey rüzgarı esti
        60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Poizi ve Özbey rüzgarı esti
        Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde Poizi ve Merve Özbey, sahne aldı
        Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde Poizi ve Merve Özbey, sahne aldı
        Tekirdağ'da Poizi ve Merve Özbey konser verdi
        Tekirdağ'da Poizi ve Merve Özbey konser verdi
        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde 3 ton kiraz dağıtıldı
        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde 3 ton kiraz dağıtıldı