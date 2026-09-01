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        Tekirdağ'da fabrika çalışanlarına afet ve acil durum farkındalık eğitimi verildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika çalışanlarına afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Tekirdağ'da fabrika çalışanlarına afet ve acil durum farkındalık eğitimi verildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika çalışanlarına afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

        AFAD Tekirdağ Müdürlüğüden yaplan açıklamaya göre, kurum eğitmenleri tarafından özel bir şirket personeline yönelik düzenlenen eğitimde, afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

        Fabrikada gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara "İlk 72 saat", afet türleri, afetlerin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri hakkında bilgi verildi.

        Eğitimle çalışanların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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