Tekirdağ'da fabrika çalışanlarına afet ve acil durum farkındalık eğitimi verildi

Eğitimle çalışanların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

AFAD Tekirdağ Müdürlüğüden yaplan açıklamaya göre, kurum eğitmenleri tarafından özel bir şirket personeline yönelik düzenlenen eğitimde, afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

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