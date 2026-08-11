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        Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Reşadiye Mahallesi’nde Y.A.B. (15) yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki G.T. (25) ve İ.T. (2) yere düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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