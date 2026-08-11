Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.
Reşadiye Mahallesi’nde Y.A.B. (15) yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki G.T. (25) ve İ.T. (2) yere düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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