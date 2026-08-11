Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki G.T. (25) ve İ.T. (2) yere düşerek yaralandı.

Reşadiye Mahallesi’nde Y.A.B. (15) yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

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