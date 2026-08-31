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        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 23:22 Güncelleme:
        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Tugay Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 PRH 35 plakalı otomobil ile 59 ACN 413 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar orta refüje çıktı, sinyalizasyon direği devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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