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        Tekirdağ'da kanola hasadı yüz güldürdü

        Trakya'nın önemli tarım merkezlerinden Tekirdağ'da 215 bin dekarda ekili kanolanın hasadı tamamlandı. Dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim alınması üreticilerin yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kanola hasadı yüz güldürdü

        Trakya’nın önemli tarım merkezlerinden Tekirdağ’da 215 bin dekarda ekili kanolanın hasadı tamamlandı. Dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim alınması üreticilerin yüzünü güldürdü.

        Trakya’da yağlık bitkiler arasında önemli yere sahip olan kanolada bu yıl elde edilen yüksek verim, üreticilerin memnuniyetini artırdı.

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Tekirdağ'ın Trakya'da yağlı bitkiler üretimi kapsamında en fazla kanola ekili alanına sahip il olduğunu söyledi.

        Bu yıl yağışların kanolanın gelişim dönemlerine denk gelmesinin verime önemli katkı sağladığını belirten Aksoy, "Bu yıl kanolada dekara yaklaşık 400 kilogram verim aldık." dedi.

        Üreticilerin uyguladığı bitki besleme ürünlerinin bitkiler tarafından etkin şekilde alınmasının da verim artışında etkili olduğunu ifade eden Aksoy, hasadın bereketli geçtiğini dile getirdi.

        Kanola hasadının tamamlandığını belirten Aksoy, "Yağışların doğru zamanda gelmesi ve uygulanan bitki besleme ürünlerinin bitki tarafından alınmasıyla verimli ve bereketli bir yıl geçirdik. Kanola hasadını bereketli şekilde tamamladık." diye konuştu.

        Aksoy, bu yıl elde edilen verimin üreticilerin beklentilerini karşıladığını sözlerine ekledi.

        Kanola üreticisi Ali Kayı ise bu yıl verimden memnun olduklarını belirterek, yağışların zamanında gelmesinin ürüne olumlu yansıdığını söyledi.

        Kanolanın çiftçiler için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Kayı, "Bu yıl hava şartları üreticinin yanında oldu. Hasadımız bereketli geçti, aldığımız verim bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Üretici Haydar İnal da kanolada verimli bir sezon geçirdiklerini, uygun hava koşulları ve yapılan bakım çalışmalarının ürün verimine olumlu yansıdığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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