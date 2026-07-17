Tekirdağ'da karaya oturan gemi kurtarıldı

Tekirdağ açıklarında karaya oturan çeltik yüklü gemi kurtarıldı.





Süleymanpaşa ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.





Bölgeye Kurtarma -10 ve Kurtarma -14 römorkörleri gönderildi. Üç saat süren çalışmanın ardından, yük gemisi kurtarılarak yüzdürüldü.





Yaklaşık 27 bin 500 ton çeltik taşıyan Sao Tome ve Principe bandıralı "REGALO" isimli, 169 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki yük gemisi, 4 gün önce Ceyport Limanı önlerinde karaya oturmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri gemide incelemelerde bulunmuştu.









