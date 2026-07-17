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        Tekirdağ'da karaya oturan gemi kurtarıldı

        Tekirdağ açıklarında karaya oturan çeltik yüklü gemi kurtarıldı. 

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 19:32 Güncelleme:
        Tekirdağ'da karaya oturan gemi kurtarıldı

        Tekirdağ açıklarında karaya oturan çeltik yüklü gemi kurtarıldı. 


        Süleymanpaşa ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.


        Bölgeye Kurtarma -10 ve Kurtarma -14 römorkörleri gönderildi. Üç saat süren çalışmanın ardından, yük gemisi kurtarılarak yüzdürüldü. 


        Yaklaşık 27 bin 500 ton çeltik taşıyan Sao Tome ve Principe bandıralı "REGALO" isimli, 169 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki yük gemisi, 4 gün önce Ceyport Limanı önlerinde karaya oturmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri gemide incelemelerde bulunmuştu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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