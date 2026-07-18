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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da kıyıya gelen yunus yavrusu vatandaşın ilgi odağı oldu

        Tekirdağ'da kıyıya gelen yunus yavrusu vatandaşın ilgi odağı oldu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kıyıya yaklaşan yunus yavrusu, yüzen vatandaşların ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kıyıya gelen yunus yavrusu vatandaşın ilgi odağı oldu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kıyıya yaklaşan yunus yavrusu, yüzen vatandaşların ilgi odağı oldu.


        İlçede serinlemek için denize girenler, kıyıya kadar gelen yunus yavrusunu görünce şaşkınlık yaşadı. Bir süre vatandaşların arasında kalan yunus yavrusu, bazı kişiler tarafından kucağa alınıp sevildi.


        Vatandaşlar, kısa süre ilgilendikleri yunus yavrusunu yeniden denize bıraktı. Suya bırakılan yunus bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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