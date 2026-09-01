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        Tekirdağ'da palamutlar tezgahları süslemeye başladı

        Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıların avladığı palamutlar tezgahlarda yer almaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Tekirdağ'da palamutlar tezgahları süslemeye başladı

        Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıların avladığı palamutlar tezgahlarda yer almaya başladı.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, av yasağının bitmesiyle heyecanla denize açılan balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

        Gece boyunca avlanan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdüdüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hemde vatandaşları sevindirir." dedi.

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        Balıkçı Bekir Erol da tezgahların palamutla süslenmeye başladığını dile getirdi.

        Palamutun tanesinin 150 liradan satılmaya başlandığını aktaran Erol, palamutun bu senenin gözdesi olmasını beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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