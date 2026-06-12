Tekirdağ'da Poizi ve Merve Özbey konser verdi

Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Poizi ve Merve Özbey sahne aldı.



Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamındaki konser, sahil dolgu alanında gerçekleşti.



Programda ilk olarak Poizi sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Poizi'ye seyirciler de zaman zaman eşlik etti.



Daha sonra sanatçı Merve Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, sanatçıların festivalin ikinci gününde katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattığını dile getirdi.



Nallar, Poizi ve Özbey'e çiçek ve kiraz verdi.



Festival, 14 Haziran'da sona erecek.







