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        Tekirdağ'da su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Tekirdağ'da su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında yapılan programdan önce vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, burada yaptığı konuşmada, kentte çok sayıda vatandaşın denizden ekmek yediğini söyledi.

        Balıkçılara sezon boyunca desteklerinin devam edeceğini belirten Yüceer, balıkçılara bereketli sezon diledi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise balıkçıların sezon boyunca denizde ekmek mücadelesi vereceğini dile getirerek, balıkçıların emeklerinin karşılığını alacağı bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

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        Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu da balıkçılığın sabır istediğini vurgulayarak, tayfalara kolaylıklar diledi.

        Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge ise heyecanla sezonu açacaklarını ifade ederek, bu yıl palamutun balıkçıların yüzünü güldürmesini beklediklerini kaydetti.

        Dua edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Sulu da tekneye binerek denize açılan balıkçılara eşlik etti.

        Balıkçılar yasağın sona ermesiyle avlanmaya başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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