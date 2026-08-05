Tekirdağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. M.U. idaresindeki 59 KF 585 plakalı otomobil, 1'nci Cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, takla atarak yol kenarında durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.U. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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