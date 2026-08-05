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        Tekirdağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Tekirdağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.U. idaresindeki 59 KF 585 plakalı otomobil, 1'nci Cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Karşı şeride geçen otomobil, takla atarak yol kenarında durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.U. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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