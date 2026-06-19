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        Tekirdağ'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:24 Güncelleme:
        Tekirdağ'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kavacık mevkisinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Ali Ç, tedavi gördüğü Saray Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.


        - Olay

        Dün Kavacık mevkisinde meydana gelen kazada, Abdullah S. idaresindeki ticari araç ile Ali Ç'nin kullandığı otomobil çarpışmıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Merve Ç. yaralanmıştı.

        Yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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