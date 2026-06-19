Tekirdağ'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavacık mevkisinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Ali Ç, tedavi gördüğü Saray Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor. - Olay Dün Kavacık mevkisinde meydana gelen kazada, Abdullah S. idaresindeki ticari araç ile Ali Ç'nin kullandığı otomobil çarpışmıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Merve Ç. yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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