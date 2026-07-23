Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 10 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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