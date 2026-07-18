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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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