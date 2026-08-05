Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin tarlalarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla il genelinde yürüttüğü planlı tarla yolu düzenleme çalışmalarını tamamladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üreticilerin emeğine ve tarladaki alın terine yol açmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla tarla yollarının düzenlendi.



Açıklamada, üreticilerin tarlalarına güvenli ve kolay ulaşabilmeleri, hasatlarını zamanında gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların gelecek üretim sezonunda da sürdürüleceği kaydedildi.



- Karpuz üreticileri ziyaret edildi



Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinin Kılavuzlu Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek karpuz ekili alanlarda incelemelerde bulundu.



Aksoy, ziyaret kapsamında 1989'dan bu yana Kılavuzlu ve Ferhadanlı mahallelerinde karpuz yetiştiriciliği yapan üreticiyle görüşerek üretim süreci ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi de karpuz ekili tarlada hastalık ve zararlılara yönelik kontrol gerçekleştirdi.



Aksoy, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, kentte tarımının geliştirilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

