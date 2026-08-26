Tekirdağ'dan kısa kısa

Ziyarette Genel Sekreter Gökhan Saygı ve Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Koçer de hazır bulundu.

Kıspet de Rektör Şahin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Şahin, Kıspet'e Tekirdağ'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

İl Sağlık Müdürü Onar, ziyaretinden dolayı Kaymakam Tunçer'e teşekkür etti.

Tabakoğlu, Murat'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette sağlık alanındaki çalışmalar ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Murat, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve önceki dönem İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Türk Milletvekili ve Makedonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Salih Murat, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti.

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