Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni kapsamında çocukların sünnet operasyonlarına katkı sunan hastane yönetimlerine teşekkür plaketi verildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sünnet şöleni sürecinde çocukların sağlık operasyonlarına destek veren Çorlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelerin yönetimlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde hastane yöneticilerine teşekkür plaketi ve belgelerini takdim eden Sarıkurt, çocuklar ve aileleri için gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, geleneksel Toplu Sünnet Şöleni kapsamında çocukların sünnet operasyonlarına destek veren sağlık kuruluşlarına teşekkür ettiklerini belirtti.

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-Coğrafi işaretli Seymen kavunu ilk kez şenlikle tanıtıldı

Çorlu'nun coğrafi işaret tescili alan ilk yerel ürünü Seymen kavunu, düzenlenen şenlikle tanıtıldı.

Çorlu Belediyesi tarafından 15. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında ilk kez düzenlenen Seymen Kavun Şenliği, kent protokolü, üreticiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Seymen Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, bölge üreticilerinin yetiştirdiği kavunlar sergilendi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, açılışta yaptığı konuşmada, Seymen Mahallesi'nin bereketli topraklarında yetişen Seymen kavunu için yeni bir gelenek başlattıklarını söyledi.

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Şenliğin, Seymen kavununu, üreticilerin emeğini ve mahallenin üretim kültürünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladığını belirten Sarıkurt, ürünün kendine özgü tadı, kokusu ve aromasıyla bölgenin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti.