Tekirdağ'dan kısa kısa

Kapaklı ilçesindeki mahalle muhtarları ve Çerkezköy Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Sermet Sarıca, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş'ü ziyaret etti.

Kapaklı Bahçeağıl Mahalle muhtarı Kenan Çelik, Uzunhacı Mahalle muhtarı Nadir Arslantaş, Pınarca Mahalle Taner Diril ile Çerkezköy Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Sarıca, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile bir araya geldi.

Ziyarette ilçedeki mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gümüş, ziyaretleri dolayısıyla muhtarlara ve Sarıca'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

-Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, saha çalışmalarını inceledi

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Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, belediye ekiplerinin ilçede yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışma alanlarını ziyaret eden Çetin, ekiplerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Çetin, incelemelerin ardından ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Çetin, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

-Malkara'da Sağlamtaş Mahallesi doğalgaza kavuştu

Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde doğalgaz kullanımına başlanması dolayısıyla ocaklarda ilk ateş yakıldı.

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Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, mahalleyi ziyaret ederek doğalgazın kullanıma sunulması dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin sevincine ortak olan Öztürk, doğalgazın Sağlamtaş Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette mahalle sakinleriyle görüşen Öztürk, vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Öztürk, Sağlamtaş Mahallesi'nin doğalgaza kavuşmasında emeği ve katkısı bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.