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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi 451 kişiye yardım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi 451 kişiye yardım yapıldı.

        Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, ağustos ayında 451 ihtiyaç sahibine 449 bin 965 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

        Yardımların aile, eğitim ve katılım payı desteği kapsamında gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, vakfın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarının süreceğini kaydetti.

        - Ayçiçeği hasadı başladı

        Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı.

        Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine, ilçe genelinde yaklaşık 344 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını söyledi.

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        Hasatta dekardan 180-230 kilogram arasında ürün alındığını belirten Çıkrıkçılı, bu yıl ayçiçeğinin yağ oranının da yüksek olduğunu ifade etti.

        Hayrabolu’nun ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çıkrıkçılı, "Türkiye’nin yüzde 10’luk yemeklik yağ ihtiyacı Hayrabolu’dan karşılanıyor. Bu yıl ayçiçeği hasadında bir dönümden yaklaşık 180-230 kilo arası ürün alınıyor. Bu yıl yağ oranlarında da artış oldu. Tüm çiftçilere bol ve bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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