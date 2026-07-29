Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Uçmakdere'de yılın ilk 6 ayında 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

        Uçmakdere'de yılın ilk 6 ayında 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde yılın ilk 6 ayında yaklaşık 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Uçmakdere'de yılın ilk 6 ayında 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde yılın ilk 6 ayında yaklaşık 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        Marmara Denizi manzarası ile Ganos Dağı eteklerindeki doğal güzellikleri bir arada sunan Uçmakdere, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Doğal yapısı ve yamaç paraşütüne elverişli rüzgarıyla dikkati çeken mahallede uçuşlar, rüzgarın durumuna göre 250 ve 600 metre rakımlı pistlerden gerçekleştiriliyor.

        Tandem ve bireysel uçuşlar yapan paraşüt tutkunları, Marmara Denizi kıyıları ile ormanlık alanların oluşturduğu manzarayı havadan izleme imkanı buluyor.

        İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülkelerden sporcuların ilgi gösterdiği bölgede sezon yoğun geçiyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Uçmakdere'nin doğa turizmi ile ekstrem sporları bir araya getiren önemli destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.

        Bölgenin dört mevsim yamaç paraşütüne elverişli olduğunu belirten Karaküçük, "Gerek mevsim şartları itibarıyla gerekse yazın gelmesiyle beraber Uçmakdere'de yamaç paraşütünde çok eğlenceli, keyifli zamanlar yaşanıyor. Yıl içerisinde ilk 6 ayda yaklaşık 20 bin ziyaretçimiz yamaç paraşütünü deneyimledi ve talepler de yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

        Ziyaretçilerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Karaküçük, Uçmakdere'nin adrenalin tutkunlarının gözde rotaları arasında yer aldığını dile getirdi.

        Yıl boyunca 40 bini aşkın kişinin yamaç paraşütü deneyimi yaşamasını beklediklerini anlatan Karaküçük, Tekirdağ'ın doğal güzellikleri ve İstanbul'a yakın konumuyla ziyaretçilere keyifli bir tatil imkanı sunduğunu kaydetti.

        Paraşüt pilotu Gökhan Baran da Uçmakdere'nin yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, bölgede yamaç paraşütü yapanların eşsiz manzara eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Saman balyaları alevlere teslim oldu: Yaklaşık 2 bin balya kül oldu
        Saman balyaları alevlere teslim oldu: Yaklaşık 2 bin balya kül oldu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        1'inci Ordu Komutanı Ersay'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        1'inci Ordu Komutanı Ersay'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Vali Soytürk, Ulusal Staj Programı kapsamındaki öğrencileri kabul etti
        Vali Soytürk, Ulusal Staj Programı kapsamındaki öğrencileri kabul etti
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 11 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tekirdağ'da 11 kilogram kaçak tütün ele geçirildi